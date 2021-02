Fiscalização de Posturas de Barra Mansa interdita bar na Vila Ursulino

Ação visa cumprimento do decreto nº 10.162, que define ações de combate à Covid-19 no período de Carnaval

Na madrugada desta quarta-feira (16), agentes da Fiscalização de Posturas e da Guarda Municipal de Barra Mansa, juntamente com a Polícia Militar, interditaram um bar na Rua Aristides Ferreira, no bairro Vila Ursulino. O estabelecimento desrespeitou o horário de fechamento definido pelo decreto nº 10.162, que dispõe sobre restrições temporárias para o enfrentamento da Covid-19 no período de Carnaval.

No local, também foram autuados alguns veículos que estavam promovendo atividades com som alto, causando a perturbação do sossego público, assim como a aglomeração de pessoas. Os proprietários dos automóveis foram multados em R$ 2.980,00.

De acordo com a coordenadora da Gerência de Fiscalização de Posturas, Dayanne Ingrid Costa Bonifácio, os agentes percorreram bares e restaurantes da cidade para notificar e orientar acerca do novo decreto. “Encontramos a maioria dos estabelecimentos respeitando as normas, dentre elas o fechamento às 23h59 e o consumo de bebidas até as 23 horas. Alguns, infelizmente, não respeitaram o decreto e foram devidamente autuados com multa e interdição. Estamos fiscalizando e acompanhando para que o cuidado da saúde da população seja prioridade”.

As ações de fiscalização continuam nos próximos dias. Quem presenciar aglomeração de pessoas, festividades de carnaval, bares e restaurantes funcionando após o horário estabelecido, deve ligar para a Guarda Municipal, nos telefones 3028-9339 e 3028-9369.