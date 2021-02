Prefeitura de Volta Redonda garante a segunda dose da vacina contra a Covid-19

Comunicado da prefeitura de Volta Redonda

A exemplo do que está acontecendo em todo o país, Volta Redonda também foi afetada pela escassez de vacinas contra a Covid-19. Por isso, nesta semana e até o município receber novas doses, apenas os maiores de 90 anos e acamados poderão ser vacinados com a primeira dose do imunizante. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressalta que este não é um problema local, mas sim no Brasil, já que não houve entregas recentes do imunobiológico.

A aplicação da segunda dose segue normalmente, pois as vacinas foram reservadas.

No momento do pré-cadastro realizado pela internet – através do site da prefeitura – ou nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do município, foi sugerida uma data aos moradores, no entanto, devido à falta de vacinas este cronograma será alterado. Com isso, a SMS reforça que ninguém deve ir aos postos de saúde para ser vacinado sem antes ter sido convocado oficialmente, a não ser os maiores de 90 anos.

A Secretaria de Municipal de Comunicação (Secom) orienta que qualquer comunicado que a população receba através de canais não oficiais da Prefeitura seja checado através do site: https://new.voltaredonda.rj.gov.br/ ou por meio das redes sociais: Facebook e Instagram (Prefeitura.vr).