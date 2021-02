Secretaria de Desenvolvimento Econômico facilita parceria entre faculdades e empresa de call center

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) promoveu na última sexta-feira (12), no auditório do Palácio 17 de Julho – sede da prefeitura -, uma reunião entre diretores da Youtility, empresa italiana de contact center que atua na cidade, e representantes de faculdades de Volta Redonda (UGB, UniFOA, UFF e Fasf). A ideia é que as instituições de ensino se tornem parceiras da Youtility, fornecendo mão de obra qualificada.

Segundo o subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lee, durante o encontro, os diretores da empresa apresentaram o trabalho que ela desenvolve e suas demandas por mão de obra, como nas áreas de humanas, com profissionais capacitados na área de psicologia, por exemplo; robótica e tecnologia, com uso e desenvolvimento de inteligência artificial.

“A Youtility demonstrou ter interesse em desenvolver parcerias com as instituições de ensino, seja ela para oferecer estágios aos alunos; admissão imediata ou após a graduação e até para o desenvolvimento de projetos. A prefeitura através da SMDET atuou para intermediar este contato. Agora eles irão se reunir para estabelecer uma possível parceria”, afirmou Lee.

Atualmente, a empresa italiana conta com cerca de dois mil funcionários, em sua maioria na faixa etária de 18 a 25 anos. No entanto, de acordo com o subsecretário, ela já promove a contratação também de pessoas acima dos 45 anos.

Lee classificou a reunião como muito positiva: “A empresa está interessada nesta parceria, assim como as universidades. Então é importante que este link entre empresas e universidades seja feito de forma coesa para que todos possam colher bons frutos”, destacou o subsecretário.

O secretário da pasta, o engenheiro Sérgio Sodré, afirmou que uma das missões que o prefeito Antonio Francisco Neto deu a ele em seu início de mandato foi a de valorizar os talentos da cidade, estimulando o capital intelectual de Volta Redonda.

“Quando as empresas estão bem, as pessoas também estão. E uma das nossas missões é estreitar os laços; aproximar quem forma profissionais de quem precisa de emprego, desse jeito, com certeza, quem sai ganhando é a cidade”, finalizou.

