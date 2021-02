Trabalho realizado na Rua 18 vai evitar acúmulo de água da chuva nas proximidades do Edifício Gacemss

Para atender as demandas da população, o serviço de manutenção da cidade é feito diariamente pela Prefeitura de Volta Redonda. Mesmo durante o feriado de Carnaval, funcionários da Secretaria Municipal de Volta Redonda atuaram em diversos bairros. A Vila Santa Cecília foi um dos locais beneficiados. Uma equipe, com cinco pessoas, trabalha na construção de nova rede de água pluvial desde a última segunda-feira (15).

O local vai receber uma rede de 50 metros com tubulação de 40 centímetros de diâmetro. O objetivo da intervenção é evitar o acúmulo de água da chuva nas proximidades do Edifício Gacemss. O entorno do prédio, que fica entre as ruas 23-B e 16, faz parte do centro comercial da Vila e tem grande circulação de veículos e pedestres.

O secretário de Infraestrutura de Volta Redonda, José Jerônimo Telles, informou que o prazo para encerrar o trabalho é quinta-feira (18). “A programação levou em consideração a redução do fluxo de veículos no local durante o feriado de Carnaval. Fizemos a sinalização da área de trabalho com cones e não foi preciso interromper o tráfego na rua”, disse. Secom/PMVR Fotos: divulgação