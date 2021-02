Laboratório de ensino e criatividade faz parte da programação do HACKTUDO Sul Fluminense

Oficinas de robótica, produção em 3D e fábrica de memes vão agitar o festival digital

O HACKTUDO Sul Fluminense começa na próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, e segue até 06 de março recheado de atrações culturais e de entretenimento. A programação do festival digital inclui o Hack Lab, um laboratório de ensino e criatividade onde serão realizadas oficinas de robótica, produção em 3D e programação. As atividades são gratuitas, 100% online e voltadas para toda família.

A semana será iniciada com a oficina “Programando robôs de Lego em linguagem G”, comandada pela Equipe Jaguar, grupo de robótica que reúne alunos e professores do IFRJ VR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro/Campus Volta Redonda). Nos dias 22 e 23 de fevereiro, a equipe vai ensinar aos participantes noções básicas de programação utilizando a linguagem gráfica (linguagem G).

“A oficina é uma excelente oportunidade para crianças e jovens terem o primeiro contato com a robótica. Além de aprenderem um pouco sobre a linguagem G, os participantes poderão programar robôs com testes reais feitos remotamente”, revelou Helton Sereno, coordenador da Equipe Jaguar.

Já nos dias 24 e 25 de fevereiro, crianças de oito a dez anos poderão participar da oficina “Fábrica de Memes”, na qual usarão a linguagem de programação Scratch para produzir seus próprios memes animados, desenvolvendo ao mesmo tempo a criatividade e o raciocínio lógico com muita diversão. Encerrando o Hack Lab, a oficina “MINEWORLD: modelando micromundos em 3D” acontece nos dias 24 e 25 de fevereiro. Voltada para crianças com idade entre nove e doze anos, a atividade vai explorar a plataforma Tinkercad para materializar ideias e personagens de maneira lúdica e criativa.

Responsável pelas oficinas infantis, a fundadora do LabInventa, Patrícia Nogueira, fala do entusiasmo em participar do HACKTUDO Sul Fluminense. “Estamos muito empolgados em fazer parte dessa edição do festival. Nossa missão é inspirar inovação e criatividade, por meio do uso da tecnologia digital aliada à aprendizagem criativa e à cultura maker. Convidamos as famílias a participarem de uma experiência baseada em narrativas repletas de diversão, significado, criatividade e aprendizagem”, afirmou Patrícia.

Todas as oficinas da Hack Lab serão online e gratuitas. As inscrições devem ser feitas com antecedência pelo site www.hacktudo.com.br. As vagas são limitadas.

FESTIVAL DIGITAL E GRATUITO – Além do Hack Lab, a programação do HACKTUDO Sul Fluminense conta com diversas atividades culturais, práticas e de entretenimento. Pela primeira vez, o festival de cultura digital será realizado fora da capital carioca. A versão,100% gratuita e online, acontece entre os dias 22 de fevereiro e 06 de março.

A programação completa do festival pode ser acessada no site www.hacktudo.com.br ou nas redes sociais usando @hacktudofestival.

O HACKTUDO Sul Fluminense é realizado pela Araucária Agência Cultural e conta com o patrocínio e parcerias de empresas que apostam nas propostas do projeto, entre elas a CSN Inova, Saint-Gobain, Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), Fundação CSN, M4U, além do apoio da comunidade Rio Sul Valley e da coprodução da Tr1vor.

SERVIÇO

Hack Lab

Programando robôs de Lego em linguagem G

Datas: 22 e 23 de fevereiro

Horário: 16h às 18h

Faixa etária: 14 a 17 anos

Requisitos: computador com acesso à internet. É necessário instalar o programa para programação do robô de Lego.

Local: www.hacktudo.com.br

Fábrica de Memes

Datas: 24 e 25 de fevereiro

Horário: 10h às 11h30

Faixa etária: 8 a 10 anos

Requisitos: computador com acesso à internet para uso da plataforma Scratch e do Google Meet. Celular com WhatsApp para a participação de um grupo temporário destinado à troca de informações e apoio antes e durante a oficina.

Local: www.hacktudo.com.br

MINEWORLD: modelando micromundos em 3D

Datas: 24 e 25 de fevereiro

Horário: 17h às 18h30

Faixa etária: crianças de 9 a 12 anos

Requisitos: computador com acesso à internet para uso da plataforma Tinkercad e do Google Meet. Celular com WhatsApp para a participação de um grupo temporário destinado à troca de informações e apoio antes e durante a oficina.

Local: www.hacktudo.com.br