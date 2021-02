Parceria Sine e Madero realiza processo seletivo em Porto Real

Com mais de 190 restaurantes espalhados pelas mais diversas cidades do Brasil, o Grupo Madero formou parceria com o Sine de Porto Real para realizar processo seletivo. Na segunda, 15, aconteceram entrevistas no Horto Municipal, no Centro. Segundo a coordenadora do Sine, Taís Rodrigues, apenas 15 candidatos passaram pela seleção. Ela informou que são 120 vagas, porém é preciso ter disponibilidade de viajar para outros estados do Brasil e talvez seja esse um dos motivos que levou poucas pessoas a se interessarem em passar pelo processo seletivo.

“Alguns candidatos foram aprovados na seleção, mas a resposta definitiva será agora no próximo mês” – informou Taís e concluiu afirmando que novas parcerias estão sendo buscadas pelo Sine para que haja campos diversos de serviços e muitas vagas disponíveis. Segundo a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda – SDETR, Viviane Gonçalves, o objetivo é transformar a vida das pessoas nos campos social e econômico, porque é gratificante ver a alegria daqueles que conseguem entrar no mercado de trabalho.