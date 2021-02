Polícia Civil prende o cantor Belo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, Dcod, (Delegacia de Combate às Drogas) prendeu nesta quarta-feira, o cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo. A prisão ocorreu após show no Complexo da Maré em meio à pandemia. Além do cantor, dois sócios da produtora Série Gold foram detidos e há mais dois mandados de prisão expedidos pela Polícia Civil

Na tarde desta quarta-feira, foi apreendido na residência do cantor duas pistolas, munição, dinheiro em espécie e um computador. A apreensão foi realizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Também em Angra, na produtora que organizou o evento, foram apreendidos equipamentos, a aparelhagem de som, documentos e veículos em cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Como o evento em uma escola estadual do Parque União não teve autorização das autoridades de Saúde, a polícia também investiga a invasão ao colégio.