Belo é solto após alvará de soltura expedido por desembargador

O desembargador Milton Fernandes de Souza acatou na madrugada desta quinta-feira um pedido da defesa do cantor e mandou expedir alvará de soltura para que o artista seja solto. Belo foi preso na quarta-feira pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O artista é investigado pela realização de um show no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, apesar das proibições devido à pandemia. Belo foi preso em Angra dos Reis, em uma produtora na cidade. No local foram ainda apreendidos equipamentos, documentos e veículos.

O cantor já foi preso duas vezes, em 2002, por associação com o tráfico, e 2004, pelo mesmo motivo, quando o Ministério Público aumentou a pena do artista.