Covid-19: Secretaria de Saúde aplicou 5.042 doses da vacina

Até a quarta-feira, 17, a primeira dose do antígeno tinha sido aplicada em 4.222 pessoas. Dose complementar alcançou 820 pessoas

Barra Mansa completa nesta sexta-feira, 19, o primeiro mês de realização da vacina contra a Covid-19. Até a quarta-feira, 17, a Secretaria de Saúde havia vacinado 5.042 pessoas. Deste total, 820 receberam a 2º dose do imunizante. No período compreendido entre domingo, 14, e terça-feira,16, houve uma pausa na vacinação devido ao Carnaval. O procedimento foi retomado na quarta-feira de Cinzas com a vacinação dos acamados acima de 60 anos atendidos pelo SAD (Serviço de Atenção Domiciliar). Da primeira dose aplicada, 640 são da farmacêutica AstraZeneca/Oxford, produzidas no Brasil pela Fiocruz (RJ), e 3.582, da Coronavac, da farmacêutica chinesa Sinovac, produzida em nosso país pelo Instituto Butantan (SP).

Seguindo rigorosamente as determinações do Plano Nacional de Imunização, foram vacinados: profissionais da linha de frente de combate à doença que trabalham na Santa Casa, Hospital da Mulher, Hospital Santa Maria, Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 na Região Leste, UPA Centro, Samu, agentes do atendimento hospitalar e da Atenção Básica de Saúde. Numa segunda etapa, foram incluídos coveiros, profissionais de resgate do Corpo de Bombeiros, além de médicos, enfermeiros, biólogos, biomédicos, farmacêuticos de área hospitalar, odontólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, veterinários e assistentes de veterinária, com idade a partir dos 60 anos.

O processo de vacinação contemplou os trabalhadores dos laboratórios de diagnóstico do novo coronavírus, profissionais que atuam em hospitais da rede pública e privada do município nas funções de auxiliar de serviços gerais, copeiros, cozinheiros, lavanderia e manutenção hospitalar, recepcionistas, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, acamados com mais de 60 anos atendidos pelas equipes do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) e idosos a partir de 85 anos.

IMUNIZAÇÃO – Durante todo o dia desta quinta-feira, 18, agentes de Saúde estão realizando a segunda dose da Coronovac em idosos que vivem em residências terapêuticas.

Na sexta-feira, 19, a dose complementar do antígeno será ministrada em profissionais de saúde que atuam no SAMU, UBS, PSF, Santa Casa, Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 na Região Leste, UPA Centro, Hospital da Mulher e Santa Maria. A vacinação acontecerá entre 16 e 20 horas, no CEM (Centro de Especialidades Médicas), próximo à Prefeitura.

Barra Mansa aguarda a chegada de novos lotes do antígeno para ampliar a faixa etária dos idosos a serem vacinados.

Para receber a vacina, é necessária a apresentação de documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.