Manutenção Urbana de Barra Mansa atua em diversos pontos da cidade durante o Carnaval

Serviços incluíram reparos na iluminação pública, tapa-buracos, limpeza e pavimentação

A Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa realizou diversas ações de melhorias em 14 bairros da cidade durante o feriado de Carnaval. Entre os serviços estão reparos na iluminação pública, tapa-buracos, poda de árvores, retirada de terra e de borrachudos das vias, aplicação de escória e limpeza.

Os serviços de tapa-buracos aconteceram na Rua Carlos Otávio Saar Silva, no bairro Vila Maria, e na Rua Siqueira Campos, no Bom Pastor. Já a Avenida Dr. Dário Aragão, no Centro, e Rua Ari Fontenele, no Estamparia, passaram pela retirada de borrachudos.

A equipe da elétrica realizou a manutenção na iluminação pública da Avenida Presidente Vargas e no acesso ao Viaduto Alexandre Fischer, ambos no Centro, na Rua Dário Junqueira de Andrade, no Ano Bom, Rua Santa Catarina, em Saudade, Rua Adolfo Klotz, no Santa Rosa, e Avenida Verbo Divino, no bairro de mesmo nome. Outros pontos atendidos foram o Parque da Cidade e Vista Alegre.

A Via Sérgio Braga, que liga o município a Volta Redonda, passou pela construção de bueiro, assentamento de meio fio e preparação de base para a colocação do asfalto. Na Região Leste, o bairro Santa Rita da Dutra recebeu a aplicação de 150 metros de escória, que ajudará na mobilidade dos moradores do local.

Os trabalhos também incluíram a limpeza das vias Ambrósio Ventura dos Santos e Avenida José Gonçalves Rebollas, no Bocaininha, e a remoção de galhos e folhas nas ruas Virgilino Alves Nogueira, no Goiabal, e Albo Chiesse, no Centro.

O secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vanelli, o Leiteiro, falou sobre a continuidade na prestação dos serviços, mesmo durante o feriado. “Esses trabalhos não podiam ser paralisados durante o feriado porque são fundamentais na qualidade de vida e na mobilidade da população. Em alguns pontos, devido ao baixo movimento de carros e pedestres, o serviço pôde ser feito com mais segurança”.