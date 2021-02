Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Barra do Piraí

Policiais civis de Barra do Piraí, coordenados pelo delegado Rodolfo Atala, prenderam na tarde desta quinta-feira (18) um jovem de 20 anos suspeito de pelo menos dois homicídios na cidade. A prisão, no entanto, seu deu por uma tentativa de homicídio ocorrida no ano passado. Havia um mandado judicial em desfavor do suspeito.

O jovem foi preso no bairro Vargem Grande, com apoio de agentes do Serviço Reservado do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar). De acordo com o delegado, a prisão é um desdobramento da operação “Barra do Piraí Contra o Crime”, realizada no mês passado.

“Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de tentativa de homicídio motivado por disputa entre facções criminosas por território em Barra do Piraí. O suspeito possui antecedentes policiais por homicídio mais duas vezes, tráfico de drogas duas vezes, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, ameaça e injúria”, detalhou o delegado. Fernando Pedrosa (Imagem: Polícia Civil)