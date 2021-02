Porto Real enfrenta Sub-20 do Flamengo nesta sexta

A equipe Sociedade Esportiva Porto Real, SEPR, enfrenta em jogo treino a equipe Sub 20 do Flamengo. O jogo será realizado na Gávea, no Rio de Janeiro, às 15h30. Segundo o técnico Marco Antônio, Merica, esse jogo será decisivo para a observação por parte do Flamengo, dos atletas Yuri da Silva Oliveira, de 17 anos e João Victor Silva campos, de 16, ambos já vêm sendo observados pela equipe rubro-negra há algum tempo. “Recebemos o convite para realizar esse jogo treino e o time ficou muito entusiasmado, porque além dos meninos que já estão na mira do Flamengo, pode ser que neste jogo mais jovens jogadores se destaquem, uma vez que temos bons atletas em treinamento” – Comentou Merica.

O fim de semana passado foi animado em dois compromissos importantes, na sexta, 12 o jogo treino foi contra a Portuguesa no campo do CFZ no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro; já no sábado, 13, o time enfrentou o Itumbiara de Goiás no Estádio Los Larios, em Xerém, na Baixada Fluminense. “Nos primeiros tempos dos dois jogos nossa equipe conseguiu segurar o placar, mas acabamos perdendo as duas partidas” – informou Merica comentando que todo início de trabalho é difícil, porque até que haja as condições alimentares, físicas, técnicas e táticas, tudo é aprendizado. “Confio plenamente na equipe que estamos montando, que a cada jogo mostra uma evolução, os resultados começarão a aparecer a médio e longo prazo” – Concluiu Merica.