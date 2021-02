Prefeitura capacita servidores em Volta Redonda

Objetivo foi alinhar novos procedimentos administrativos para melhoria do serviço público

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Administração (SMA), promoveu nesta quinta-feira, dia 18, a palestra Visão e Comprometimento no Setor Público no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado. O objetivo da capacitação foi orientar cerca de 50 servidores que atuam com sessões de orçamento e pagamento das secretarias e autarquias municipais, sobre novos procedimentos administrativos.

“A proposta inicial é mostrar aos servidores a importância de cada um, e a importância que eles têm para o município. Integrar eles à secretaria de Administração. Estamos nos unindo para fazer o melhor”, explicou o secretário municipal de Administração, Cláudio dos Santos Franco, que abriu a palestra.

A parte inicial do evento tratou da melhora do sistema de trabalho na prefeitura, abordando assuntos como integração, pensamento sistêmico, adaptação a mudanças dinâmicas, entre outros, apresentados pelo assessor especial da SMA, Robinson Soares Pereira.

Em relação às questões técnicas, a diretora do setor de Recursos Humanos da prefeitura, Célia Maria Cardoso, e a subsecretária de Administração, Karlla Reis Amorim, conversaram sobre rotinas e procedimentos para alinhamento e para mudar a eficiência do trabalho na administração municipal. Também foi apresentado novo modelo de sistema a ser implantado para facilitar a integração de forma online o funcionalismo com a prefeitura.

“É um protótipo criado pela SMA, para que o funcionário faça de forma online o requerimento, ao invés de se deslocar para algum lugar. Foram apresentadas duas plataformas: uma para o funcionário acessar e fazer as solicitações, e outra para o próprio RH deferir ou indeferir essas solicitações”, explicou Karlla.

A chefe de gabinete da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Linez Costa Camargo, participou da palestra e ressaltou a importância de capacitar e desenvolver os servidores no sentido de desburocratizar, agilizar o andamento do serviço público.

“É muito importante o processo de qualificação permanente dos servidores. O servidor público capacitado consegue ampliar seus conhecimentos e passa a compreender melhor os processos e procedimentos com o que trabalha. Vale ressaltar que também se sente valorizado e conta com maior autonomia no trabalho, o que gera melhores resultados, o tornando mais eficiente e eficaz”, afirmou Linez. Foto: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.