Prefeitura realiza poda de árvores na Rodovia dos Metalúrgicos

Secretaria Municipal de Infraestrutura intensificou ainda os trabalhos de limpeza, capina, roçada e tapa-buracos

A prefeitura iniciou nesta quinta-feira, dia 18, o serviço de poda de árvores ao longo da Rodovia dos Metalúrgicos. A ação faz parte do trabalho de prevenção de acidentes em época de chuva, um dos principais motivos de chamadas ao Corpo de Bombeiros após temporais, como explica a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama.

“As áreas de poda são definidas após vistoria, levando em consideração os riscos de queda e acidentes. Quando é necessário fazer o corte da árvore, primeiro solicitamos o parecer da Secretaria de Meio Ambiente, com emissão de laudo”, explicou.

As execuções de pedidos para esses serviços seguem cronogramas de urgência. Há uma equipe que trabalha em regime de emergência, com plantões aos sábados e domingos – especialmente quando há alerta para fortes precipitações.

Capina e Roçada

A secretaria iniciou nesta quarta-feira, dia 17, os serviços de capina e roçada nos bairros Açude, trevo da Ponte Alta, Vila Americana (próximo ao fórum) e em praças dos bairros Aterrado, Jardim Belvedere, Vila Rica e Morada da Colina. Os serviços vão até essa sexta-feira, dia 19.

Obras durante o Carnaval

Durante o carnaval várias localidades passaram por serviços de melhorias. Nos bairros Vila Rica, Tiradentes, Jardim Amália, Ponte Alta e Laranjal foram recolhidos os resíduos de capina e retirada de entulho e barro no bairro Vila Brasília e Fundação Beatriz Gama.

Os serviços de tapa-buracos seguiram na Via Sérgio Braga, Aterrado e próximo à passarela da CSN, na Vila Santa Cecília. Houve ainda colocação de escória na Rua F – São Luiz / Quinta das Flores, no Santo Agostinho e na Estrada da Getulândia, no bairro Roma.