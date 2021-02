Testagem em massa para detecção da Covid-19 continua em Barra Mansa

Ação foi realizada no bairro Roberto Silveira

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (18) a testagem ampliada à população para identificar casos de infecção pelo coronavírus. A ação aconteceu na quadra da Escola Municipal Leonísio Sócrates Batista, no bairro Roberto Silveira. O objetivo da continuidade dos exames em massa é quebrar a cadeia de transmissão da doença e diminuir a subnotificação dos casos.

O Prefeito Rodrigo Drable esteve presente para acompanhar a ação e declarou que a testagem auxilia no controle da contaminação. O município registra atualmente 41.512 exames notificados. “A ação de testagem continua sendo feita por toda a cidade e no dia de hoje foi no Roberto Silveira, a pedido do vereador Paulo Sandro. O objetivo é nós identificarmos o volume de pessoas já contaminadas e aquelas que ainda não tiveram o vírus. Com isso nós conseguimos ter uma visão mais clara da contaminação na cidade”, explicou o prefeito.

O vereador Paulo Sandro, que também acompanhou a aplicação dos testes, agradeceu a iniciativa. “A testagem na população vem dar uma outra visão sobre a proporção da doença e também na prevenção. Quero agradecer ao secretário de Saúde Sérgio Gomes e ao prefeito Rodrigo Drable, que têm lutado tanto no combate à Covid.”

A aposentada Maria Silva, de 66 anos, realizou o teste e demonstrou surpresa ao descobrir que já teve o vírus. “A organização está ótima, sem demora na fila e já estou indo chamar mais pessoas. Meu teste deu negativo, mas que eu já tive a Covid-19 e fui assintomática. Se não fosse pelo teste, eu não teria descoberto.”

Outra moradora do bairro que procurou a testagem foi a Paula Melo, cabeleireira de 37 anos. “Eu acho uma boa iniciativa. Eu que trabalho com público, por mais cuidados que eu tenha, preciso estar atenta, porque existem pessoas que carregam o vírus mesmo sem saber. Por isso é importante o uso de máscara e álcool gel o tempo todo.” Fotos: Felipe Vieira