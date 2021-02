APAZ-VR e Lions promovem lançamento do livro “História de Maria e Jorge Pantaleão”

A Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer (APAZ) de Volta Redonda, juntamente com o Lions Clube Volta Redonda, realiza nesta sexta-feira, dia 19, o lançamento do livro “História de Maria e Jorge Pantaleão”. Por conta da pandemia de coronavírus, o evento será virtual na plataforma “Zoom”, com as participações dos autores Jorge Pantaleão, presidente da APAZ, José Roberto Barroso Arantes, médico geriatra, entre outros colaboradores.

O livro começa contando a história de vida do casal, desde o namoro, noivado, casamento e o nascimento dos filhos. Relata como era a rotina e o cotidiano da família, antes de Maria ser diagnosticada com Alzheimer. A parte científica da publicação foi preparada pelo médico José Roberto. As informações sobre cuidados com os pacientes, cuidadores e familiares foram elaboradas por Jorge Pantaleão. Alguns capítulos tiveram a participação de vários profissionais, que colaboraram com os conteúdos em suas respectivas áreas.

Outros destaques da publicação são os depoimentos de familiares e amigos, que fizeram questão de registrar as histórias de como conheceram o casal, a convivência e as recordações felizes. Na opinião de Jorge Pantaleão, um dos autores e marido de Maria, o livro faz uma homenagem à história de vida dos dois, mas também tem a finalidade de levar conhecimento às pessoas sobre como lidar com a doença.

– A produção dessa obra foi uma experiência incrível, principalmente, pelo envolvimento dos profissionais e pelo apoio que recebemos de familiares, amigos e parceiros de uma vida toda. Vale a pena dispensar um tempo para conferir esse trabalho feito com muito amor e dedicação. Estou feliz com o resultado e esperamos que venham outras edições – comenta Pantaleão, destacando que atualmente Maria está com 91 anos e há mais de 20 anos está sendo cuidada com Alzheimer.

Ele destaca também que o livro não está sendo vendido e que para receber um exemplar, os interessados podem fazer uma contribuição mínima no valor de R$ 15,00, por meio de depósito bancário. Quem quiser mais informações pode ligar ou enviar mensagem através do WhatsApp, para o número 24 9 9988-1764.