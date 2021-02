Deputado Federal Antonio Furtado e Deputado Estadual Marcelo Cabeleireiro participam de reunião para trazer Deam para Barra Mansa

Desejo antigo da população está perto de se tornar realidade com a instalação da delegacia no município

A implantação de uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Barra Mansa, tem sido apoiada nos âmbitos municipal, estadual e federal. Para fazer as últimas considerações sobre a proposta a ser apresentada ao secretário Estadual de Polícia Civil, Allan Turnowski, estiveram reunidos o deputado federal Delegado Antonio Furtado, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e o delegado titular da 90ª DP, Ronaldo Aparecido. Quem também apoia o projeto é o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable.

– Nós temos a preocupação em oferecer às mulheres um ambiente cada vez mais adequado para que casos de violência possam ser reprimidos. A mulher merece um tratamento de qualidade. É por isso que nossa luta é pela inauguração de uma Deam em Barra Mansa. Fácil não é. O Estado vive um momento de recuperação fiscal, mas, certamente, na união de esforços e com um trabalho de equipe, vamos conseguir que essa delegacia seja instalada – afirmou o deputado Delegado Antonio Furtado.

A intenção é que a unidade da Deam seja instalada no espaço onde ficava a antiga corregedoria da Polícia Civil, no Centro, em Barra Mansa. Para que o projeto saia do papel, a prefeitura de Barra Mansa vai auxiliar nas questões relacionadas a reforma e adequações necessárias no prédio. Compromisso já assumido pelo prefeito Rodrigo Drable

– É um sonho da população que a Deam seja implantada em Barra Mansa. Vamos trabalhar junto ao governo do Estado, com o secretário de Polícia Civil, para que consigamos implementar esse projeto. Será um trabalho de parceria, prefeito, deputados e polícia civil – destacou o deputado estadual Marcelo Cabelereiro.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o Brasil registrou 648 feminicídios no primeiro semestre de 2020, 1,9% a mais que no mesmo período de 2019. O aumento no número de casos foi associado a pandemia e ao isolamento. Mesma situação foi observada em todos os país, segundo levantamento da ONU Mulheres.

– A cidade de Barra Mansa há tempos sofre com essa falta de atenção especial a mulher. Elas merecem ter um espaço preparado para serem atendidas com mais qualidade. Vamos fazer o que for possível para implantar a Deam na cidade – agradeceu pelo apoio o delegado Ronaldo Aparecido.