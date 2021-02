Polícia Civil e Militar cumprem mandado de prisão em Paulo de Frontin

Policiais civis de Barra do Piraí, em conjunto com agentes do Serviço Reservado do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar), cumpriram na tarde desta sexta-feira (19), em Paulo de Frontin, o mandado de prisão de um homem de 28 anos, investigado por tráfico de drogas. De acordo com o delegado titular de Barra do Piraí, o preso é suspeito também de envolvimento em homicídios ocorridos recentemente na cidade.

“As investigações concluíram que ele é integrante de uma facção criminosa que atua em Barra do Piraí. No final do ano passado, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio por traficantes de uma facção rival”, disse Atala.

Segundo ele, o suspeito sofreu uma emboscada preparada por quatro homens, que atiraram diversas vezes em sua direção, mas ele escapou ileso. “O tiroteio causou pânico aos moradores do bairro Santo Antônio”, acrescentou o delegado. Ele ressaltou que os autores da tentativa de homicídio do rival foram presos na operação “Barra do Piraí contra o crime”.

Rodolfo Atala destacou que o homem preso nesta sexta possui antecedentes policiais por homicídio, roubo, três por tráfico de drogas e associação para o tráfico, três por lesão corporal e outras três por ameaça, além de violação de domicílio. Ele também já foi detido quatro vezes por porte de drogas.

“A prisão é mais um resultado da força-tarefa realizada na cidade a fim de prender criminosos ligados a organizações criminosas que são responsáveis pela onda de homicídios que aconteceram em Barra do Piraí no ano passado”, concluiu o delegado. (Foto: Polícia Civil)

Matéria Foco Regional/Fernando Pedrosa