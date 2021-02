Polícia Militar prende homens com notas falsas em Rio Claro

Dois homens, de 43 e 29 anos, em um veículo Fiat Doblô foram presos por policiais militares do 28º BPM, após tentar passar uma nota falsa na quinta-feira, na Rua Vicente Panaíno, na Guarita, em Rio Claro (RJ).

Um comerciante do bairro Getulândia (Rio Claro) entrou em contato com a Polícia Militar informando que dois homens tentaram efetuar uma compra com uma nota de R$100, aparentemente falsa.

Os policiais que estavam em frente a secretaria de Saúde de Rio Claro abordaram o suspeitos. Com um deles foi encontrado cerca de R$1,2 mil em notas falsas. Os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Rio Claro, onde todas as notas tinham numerações iguais.

Os policiais militares conduziram os dois suspeitos e as notas para a sede da Polícia Federal, em Angra dos Reis, onde foi comprovada a falsificação. Os suspeitos receberam voz de prisão e ficaram sob custódia da PF. As notas foram apreendidas na sede da Polícia Federal, na Costa Verde.