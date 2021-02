PRF recupera veículo com registro de roubo em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em patrulhamento por volta das 17h30min, desta sexta-feira, quando teve a atenção voltada para um veículo Jeep Renegade com placa de Magé (RJ) no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante abordagem, ao verificar a documentação apresentada pelo condutor, de 33 anos, os agentes constataram que a numeração do CRLV constava com furtado. Ao fazer uma inspeção veicular minuciosa no veículo foram verificados vários indícios de adulteração nos itens identificatórios, sendo comprovado ser um clone, sendo que o original seria emplacado em Belo Horizonte (MG), de propriedade de uma locadora.

O registro de roubo foi feito em 19 de dezembro de 2019, no município de Biritiba-Mirim (SP). Diante da constatação o condutor do veículo foi preso por receptação e a ocorrência encaminhada para a 99ª Delegacia de Polícia, de Itatiaia.

O homem alegou que havia comprado o veículo no ano passado e que na tentativa de transferir para o seu nome o documento de transferência (CRV) havia ficado retido no Detran para averiguações.

OBS: Veículo avaliado em R$ 88.950,00, segundo tabela FIPE.