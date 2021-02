Tecnologia e inovação são temas da primeira reunião da CDL Jovem Barra Mansa em 2021

O novo presidente da CDL Jovem para o período de 2021 e 2022, Willian Arantes, discutiu assuntos pertinentes ao comércio lojista junto aos demais membros do grupo

Com foco no planejamento para as ações de 2021 e dando início às atividades do ano, a CDL Jovem Barra Mansa realizou, nesta quinta-feira, dia 18, o primeiro encontro do grupo para o período. A reunião aconteceu na sede da entidade, no bairro Ano Bom, e teve como objetivo discutir projetos, capacitações e palestras destinadas aos associados. Na ocasião, o novo presidente da CDL Jovem, Willian Arantes, apresentou e discutiu assuntos pertinentes junto aos demais membros do grupo.

A nova diretoria da CDL Jovem para gestão de 2021 e 2022 é composta pelo presidente Willian de Souza Arantes; e pelos coordenadores financeiro, Arthur Gomes; de capacitação, Jéssica Maia e Lucas Gonçalves; de responsabilidade social, Thais Novais; jurídico, Muller Rodrigues; de comunicação, Marino Paula Junior; de sustentabilidade, Pedro Henrique dos Santos; e de mobilização, Jéssica Reis.

Willian Arantes aproveitou a oportunidade do primeiro encontro de 2021 para se dizer muito honrado em receber o convite e o apoio da diretoria executiva para estar à frente da CDL Jovem. “Tivemos a nossa primeira reunião, em que a principal pauta foi a respeito de tecnologia, segmento que queremos evoluir no comércio de Barra Mansa, não deixando de lado as nossas ações solidárias, que sempre estiveram presentes na entidade. Entendemos a dificuldade que o período de pandemia proporciona e não podemos deixar de nos unirmos e trabalharmos em prol do comércio e da população”, pontuou.

As reuniões da CDL Jovem Barra Mansa ocorrem semanalmente, sempre às quintas-feiras, às 19h30, na sede da entidade, e são abertas aos associados. De acordo com Willian, as reuniões da CDL Jovem visam incentivar a participação de jovens empreendedores, fomentando e melhorando a gestão e contribuindo com o setor lojista da cidade.

Juventude, liderança e empreendedorismo

A CDL Jovem atua como órgão complementar da CDL, integrando ideias e experiências e elaborando ações de cursos, capacitações e fóruns que auxiliem no desenvolvimento do empresariado em seus diversos segmentos. Barra Mansa, inclusive, foi a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a montar uma CDL Jovem, um grupo de jovens lideranças que contribuiu no fortalecimento do movimento lojista do município. O atual presidente da CDL Executiva de Barra Mansa, Leonardo dos Santos, ingressou no movimento lojista por meio da CDL Jovem. Ele atuou como diretor e também como presidente do grupo jovem.

Desde sua criação, após 20 anos, a CDL Jovem de Barra Mansa continua forte, atuante, dinâmica e cada vez mais inovadora, ainda servindo de referência para CDLs Jovens de todo o estado, principalmente por conta de suas famosas e tradicionais ações, a exemplo de projetos como o Buteko Solidário, o Procape (Programa de Capacitação Permanente), o Campeonato CDL Jovem de Futsal, a DLI (Dia da Liberdade de Impostos) e tantos outros.