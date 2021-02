Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso neste sábado, com pistola, cocaína e munições, em um apartamento da Rua Major Anibal, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Foram apreendidos 300 pinos de cocaína, uma pistola calibre 9 milímetros, um carregador, 15 munições, dois mil pinos vazios, 1.600 etiquetas com o nome de uma facção criminosa.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.