Justiça interdita Assembleia de Deus do bairro Laranjal, em Volta Redonda

O juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda, André Aiex Baptista Martins, determinou na noite desta sexta-feira, a interdição da Cadevre (Catedral das Assembleias de Deus de Volta Redonda), no bairro Laranjal, em Volta Redonda.

A decisão foi em decorrência da aglomeração durante um evento realizado no feriado de Carnaval. A igreja fica em frente à rodoviária da cidade. Um vídeo que viralizou nas redes sociais chegou ao conhecimento da Justiça gerou a decisão judicial.

A interdição foi pedida pelo MPRJ sob a alegação de que a igreja promoveu, nos últimos dias, eventos com seus fiéis em contrariedade às normas municipais previstas no decreto municipal 16.559/2021 e no acordo homologado pela prefeitura de Volta Redonda com a Justiça que permitiu a flexibilização das medidas de combate ao novo coronavírus na cidade.

O magistrado fixou multa de R$ 50 mil para cada ato realizado pela igreja que esteja em desacordo com a decisão. Nas redes sociais da igreja já havia convocação para um novo evento, marcado para este domingo, a partir das 7h30min.