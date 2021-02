Mãe e filho são presos por tentativa de latrocínio em Barra Mansa

Uma mulher, de 55 anos, e seu filho, de 21, foram presos na noite de sexta-feira (19), por tentativa de latrocínio, em Barra Mansa. O caso ocorreu em uma residência na Rua São Sebastião, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz foi flagrado pelos agentes agredindo um idoso, de 69 anos, com chutes na cabeça. Ao avistar a guarnição, o rapaz ainda gritou para os policiais “não vem não”.

O jovem foi imobilizado pelos agentes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima até a Santa Casa de Misericórdia. Inconsciente, o idoso ainda não conseguiu prestar depoimento na delegacia.

A PM informou que ao lado do suspeito estava a mãe dele. Os dois foram levados para a delegacia de polícia da cidade. Uma testemunha contou que eles roubaram a sua residência e estariam agredindo o idoso tentando também roubar a residência dele. Não foi informado o que teria sido roubado da residência da testemunha.

Ainda de acordo com a PM, o rapaz é acusado de vários roubos na cidade, sendo que no último dia 3 cometeu um assalto com faca. Além disso, ele tem passagem por homicídio. Já a mãe do suspeito saiu da cadeia no último dia 12, também com passagem por homicídio. Eles foram autuados por roubo a residência e latrocínio tentado. O caso foi registrado. Matéria: Felipe Cury