Pátio de Manobras: Prefeitura asfalta vias no entorno das casas do Campo do Ferroviário

No local foram construídas 20 unidades habitacionais e dois pontos comerciais para as famílias que tiveram suas residências desapropriadas para a conclusão das obras

Dando continuidade às obras do Pátio de Manobras, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Manutenção Urbana, iniciou na tarde desta quinta-feira (18) o asfaltamento das vias no entorno das casas localizadas no Campo do Ferroviário, no bairro Estamparia. A previsão é que o serviço seja concluído na próxima semana.

A pavimentação é feita com a aplicação de asfalto a frio, produzido na usina da própria secretaria. Já as moradias estão sendo construídas pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e serão entregues às famílias que tiveram suas residências desapropriadas para a conclusão das obras do Pátio de Manobras. Ao todo, são 20 unidades habitacionais e dois pontos comerciais, sendo que 17 casas já estão prontas e aguardando o aval do Ministério Público para serem entregues aos proprietários.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, vem acompanhando de perto o andamento das obras e fala quais são os próximos passos. “As obras do Pátio de Manobras estão avançando e a Prefeitura de Barra Mansa vem unindo forças com o DNIT desde o início para tornar esse sonho uma realidade. A passarela próxima ao Campo do Ferroviário está pronta para ser entregue e a passarela da várzea do quartel está em execução. Uma das empresas que administra a ferrovia já está agrupando as linhas férreas”. Fotos: Chico de Assis