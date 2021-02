Prefeitura de Resende promove recuperação do calçadão do Acesso Oeste

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, está executando mais uma intervenção de grande importância para a população. Equipes da gestão municipal estão trabalhando na recuperação de diversos pontos do calçadão do Acesso Oeste, já que o local apresentava pontos desgastados e deteriorados.

De acordo com a secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a intervenção iniciada pouco antes do feriado de carnaval deve ser concluída ainda nesta semana. A gestão municipal identificou alguns pontos em que o revestimento da calçada foi deteriorado, gerando riscos em um local de grande fluxo diário de pessoas.

– A Prefeitura de Resende se mantém atenta às demandas do município, mapeando e planejando as intervenções. É de grande importância zelar por tudo aquilo que a população de Resende já tem e promover manutenções para evitar grandes problemas. No calçadão do Acesso Oeste não é diferente. Se a gestão municipal não estivesse atenta, o local poderia causar acidentes e não oferecer o conforto e a segurança que a população merece – disse o secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Thomas Elson Landim Pereira.