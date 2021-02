Passarela que liga Avenida Amaral Peixoto ao Aterrado se transformará em galeria de artes a céu aberto

Edital de Chamamento Público convocará artistas interessados em expor obras no espaço

A passarela de pedestres do Viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, ao bairro Aterrado, será transformada em uma galeria de artes a céu aberto. O projeto faz parte do Programa Cultural Urbano, da Secretaria Municipal de Cultura. De acordo com o secretário de Cultura, Anderson de Souza, o objetivo é aproximar a população da arte em locais abertos.

“A intenção é retirar a exclusividade da arte apenas para locais fechados e a levar para perto da população. Cerca de 50 mil pessoas passam mensalmente por aquela passarela. Depois de realizadas as obras de fechamento dos lados, a pessoa vai sair da Avenida Amaral Peixoto e cair dentro de uma galeria de artes”, disse Anderson, que é artista visual.

O aval para instalação das obras de arte no local já foi dado pelo prefeito Antonio Francisco Neto.

Segundo o secretário, as pessoas estão muito acostumadas a arte em locais fechados no município e agora terão novas oportunidades através do Programa Cultural Urbano, com acesso às artes; uma visão maior e melhor delas.

Além da galeria de artes a céu aberto, o projeto prevê a construção de um palco para apresentações de sarau de poesia, música e teatro. O local escolhido será onde hoje está um banheiro público desativado, construído na época da administração do ex-prefeito Wanildo de Carvalho e ao lado da passarela de pedestres.

Ainda não há definição de quantos painéis fixos serão instalados na futura galeria. Um edital de Chamamento Público convocará artistas interessados em expor obras no espaço. Fotos: Geraldo Gonçalves / PMVR Secom