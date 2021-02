Policiais civis e militares prendem acusado de envolvimento em homicídio em Barra do Piraí

Policiais civis e militares (Serviço Reservado) do 10º BPM realizaram uma ação em conjunta, na tarde deste domingo, onde prenderam outro acusado de envolvimento com homicídios ocorridos no ano passado em Barra do Piraí

Contra o homem, de 27 anos, localizado no bairro Cantão, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça num inquérito em que ele é suspeito de uma tentativa de homicídio.

Segundo o delegado Rodolfo Atala, que coordenou a ação, o preso se envolveu em um tiroteio no bairro Caixa D’água no ano passado contra criminosos de facções rivais. O tiroteio causou pânico aos moradores do bairro.

“O suspeito possui antecedentes policiais por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e falsa identidade”, informou o delegado. Segundo ele, também foram apreendidas uma pistola SF19 calibre 9mm, de fabricação Croata, e uma granada de fabricação caseira. “A arma de fogo pode estar relacionada aos últimos episódios violentos que a cidade viveu”, destacou o delegado, ressaltando que a prisão é mais um resultado da força-tarefa montada pela delegacia de Barra do Piraí a fim de prender criminosos ligados a organizações criminosas que são responsáveis pela onda de homicídios praticados em 2020. (Foto: Polícia Civil)