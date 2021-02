Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o lote com as vacinas foi levado até o local de armazenamento seguro e seguirá para dar continuidade ao Plano Municipal de Imunização, em que estão sendo imunizados os idosos acima de 85 anos e os profissionais liberais da saúde, que devem comprovar que estão atuando na área no momento. A Secretaria de Saúde reforça que a Carteira de Conselho da área de saúde não é aceita como comprovante.

-Resende continua imunizando os grupos prioritários que são determinados seguindo os critérios estabelecidos do Plano Nacional de Imunização e do Plano Municipal de Imunização. Conforme forem chegando mais vacinas do Ministério da Saúde, mais pessoas serão vacinadas. Ainda não devemos nos descuidar e continuamos usando máscara, higienizando as mãos e evitando aglomerações – frisou Diogo Balieiro Diniz.