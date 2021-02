Adolescente do RJ é apreendido durante entrega de droga em Barra do Piraí

Policiais civis e militares de Barra do Piraí apreenderam no final da tarde do domingo (21), na Estrada do Contorno, no bairro Cantão, um adolescente de 17 anos flagrado com 150 tubos de cocaína. De acordo com a Polícia Civil, o menor é do Rio de Janeiro e estava na cidade para fazer a entrega do entorpecente.

“O adolescente é integrante de uma facção criminosa violenta, sendo responsável por trazer drogas, não só do Rio, mas também da Baixada Fluminense, para abastecer a mesma facção em Barra do Piraí”, confirmou o delegado Rodolfo Atala. Segundo ele, o mesmo adolescente foi apreendido recentemente, por roubo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O delegado ainda destacou, novamente, os resultados da força-tarefa instalada em Barra do Piraí, no final do ano passado, por conta do crescimento dos homicídios na cidade, provocados pela disputa de facções criminosas do tráfico. Nos últimos dias, três suspeitos de envolvimentos nos homicídios foram presos. A apreensão do menor, disse Atala, também é fruto das investigações do grupo especial, que vem atuando em conjunto com a Polícia Militar.