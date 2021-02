Bandidos roubam celulares durante assalto nas Casas Bahia

Dois homens armados com revólveres assaltaram no final da manhã desta segunda-feira, uma loja das Casas Bahia, localizada na Rua Governador Portela, Centro de Barra do Piraí. Dois suspeitos entraram no estabelecimento comercial e no segundo andar renderam um funcionário responsável pelo depósito da loja. Eles exigiram vários celulares que foram levados pelo bando. A quantidade não foi informada.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou os bandidos já tinha fugido. O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.