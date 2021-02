Covid-19: Porto Real aplicará 2ª dose da vacina em mais 190 profissionais de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS) recebeu nesta segunda, 22, mais uma remessa das vacinas voltadas para o combate ao coronavírus. A SMS explicou que no lote voltado ao município possui 190 novas doses, que atenderá a aplicação da 2ª dose nos profissionais de Saúde. Também foi recebido nessa segunda mais 20 doses da Coronavac, que serão usadas para dar continuidade a 1ª etapa do Plano Nacional de Imunização (PNI)

“Quero agradecer a SMS e toda sua equipe pelo empenho na luta contra à Covid-19. Além da atenção para seguir as recomendações da PNI, os profissionais nas unidades de Saúde estão dedicados nos atendimentos, fazendo com que atualmente Porto Real tenha 91,5% na taxa de pacientes recuperados do coronavírus”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.