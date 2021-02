Deputada Célia Jordão abre escritório em Volta Redonda para atender municípios do Sul Fluminense

Para estar mais perto dos municípios do Centro-Sul Fluminense e do Médio Paraíba, a deputada estadual Célia Jordão (Patriota) instalou um escritório de apoio à atividade parlamentar em Volta Redonda. Localizado na Rua Norival de Freitas, 18, no bairro do Aterrado, o espaço foi inaugurado nesta segunda-feira (22/02) com a presença de lideranças e políticos da região.

Em dois meses, este foi o terceiro gabinete de extensão aberto pela parlamentar. As cidades de Angra dos Reis, na Costa Verde, e Miracema, no Noroeste, também já contam com pontos de apoio do mandato de Célia Jordão na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

“Atender os municípios do interior do estado do Rio de Janeiro é uma das minhas prioridades. Estando mais próxima, será possível conhecer as necessidades para buscar a solução dos problemas”, afirma Célia, que já fez indicação legislativa ao governo do Estado pedindo a construção de uma maternidade em Mendes e buscou a solução de questões relacionadas aos serviços de alta complexidade para o Hospital Universitário de Vassouras, juntamente com as Secretarias Municipais de Saúde de Vassouras e Angra dos Reis.

A inauguração do escritório de Volta Redonda contou com a presença da Denise Alves Carvalho e da Rosane Marques (diretoras da Secretaria de Ação Comunitária), Neném (presidente da Câmara de Volta Redonda), Bruno Oliveira (vereador de Barra Mansa), Dr. Adilson (procurador da Câmara de Volta Redonda), vereadora Titi Brasil (de Angra dos Reis), Pastor Márcio Figueiredo (Igreja Videira), Granato (ex-Vereador de Volta Redonda), Carlinhos Santana (ex-Vereador de Volta Redonda), e de Carlos Alberto de Paula, dentre outros.