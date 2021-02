Guarda Municipal recupera bicicleta roubada em Volta Redonda

Agentes também conduziram motoristas embriagados para delegacia

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou uma bicicleta roubada e conduziu dois motoristas embriagados à delegacia no último domingo, dia 21. As ocorrências aconteceram nos bairros Aterrado, Vila Santa Cecília e Retiro.

No Aterrado, uma guarnição da GMVR foi abordada por um homem alegando que teve sua bicicleta roubada. Agentes da Guarda acionaram por rádio a guarnição localizada na Vila Santa Cecília.

Com as descrições fornecidas, o suspeito foi identificado pela Guarda e reconhecido pela vítima. Após abordagem, os agentes encontraram a bicicleta em uma área próxima ao local onde foi realizada a abordagem e os envolvidos foram encaminhados para a delegacia.

A Vila Santa Cecília também foi o local onde uma equipe da Guarda Municipal identificou por volta das 10h de domingo, um motorista conduzindo de forma irregular seu veículo na Rua 16. Ao ser abordado, foram identificados sinais de embriaguez. Após se recusar a fazer o teste do etilômetro (bafômetro), o motorista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde o exame do legista comprovou a embriaguez.

Outro caso de embriaguez ao volante foi identificado no mesmo dia, por volta das 14h, na Avenida Sávio Gama, no Retiro. Ao verificarem o veículo circulando em zigue-zague, os agentes da Guarda Municipal abordaram o condutor. Após o teste do bafômetro no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi constatada a embriaguez.

Após serem conduzidos à delegacia, os dois motoristas pagaram fiança e foram liberados. O comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, falou sobre a importância do trabalho preventivo.

“A Guarda Municipal orienta a população sobre a proibição de dirigir sob efeito de bebida alcoólica e estamos intensificando as ações, as abordagens para evitar acidentes”, frisou o comandante.

Fotos: Divulgação – Secom/PMVR.