IPTU 2020: prazo para pagar com 7% de desconto termina no dia 28

Pagamento pode ser feito nos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil (somente autoatendimento) ou nas casas lotéricas

O prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 em Volta Redonda, com 7% de desconto, sem multa e sem acréscimo, termina no dia 28 de fevereiro. Para imprimir a guia de pagamento é só clicar no banner ‘IPTU 2020’ disponível no site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br) e informar o número da inscrição imobiliária do imóvel. O pagamento pode ser feito nos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil (somente autoatendimento) ou nas casas lotéricas.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que através do pagamento do imposto o cidadão está ajudando na reconstrução da cidade. “Precisamos unir forças para ajudar a nossa cidade a sair desse momento difícil. Além disso, através da arrecadação do IPTU a administração municipal realiza investimentos nas áreas de saúde, educação, obras de infraestrutura, pavimentação e asfaltamento de ruas, iluminação, programas sociais e em tantos outros locais”.

IPTU 2021

Já o pagamento do IPTU 2021 tem desconto de 18% para quem for pagar em cota única, até o próximo dia 10 de março. Depois desta esta data, a opção é pagar com desconto de 10% até o dia 31 de março.

O contribuinte também pode optar pelo pagamento integral, sem desconto, dividido em seis vezes. O vencimento da primeira parcela está marcado para 31 de março. As demais cotas vencem em 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto.

Os carnês já foram emitidos. Quem quiser retirar a segunda via é só acessar: iptu2021.voltaredonda.rj.gov.br. O endereço eletrônico também está disponível no site da prefeitura, através da aba de acesso rápido ‘IPTU e Taxas’ na página principal do site (www.voltaredonda.rj.gov.br).