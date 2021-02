Polícia Militar prende jovem com arma e drogas no bairro Roselândia II

Policiais militares prenderam nesta segunda-feira, um jovem, de 18 anos, com arma e drogas na Rua 4, no bairro Roselândia 2, em Barra Mansa. Os agentes abordaram o suspeito e com ele foi apreendido R$100.

A entrada na casa do suspeito foi franqueada e após buscas foram encontrados um caderno com anotações para o tráfico de drogas, mais R$ 190,00 em espécie, material para embalar drogas, um revólver calibre 38 municiado, Foi dado voz de prisão e o suspeito foi conduzido à 90ª DP para registro de ocorrência.