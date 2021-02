Porto Real sedia curso de capacitação para operação do Sistema Sine

Começou na manhã desta segunda, 22, um curso de capacitação para operação do sistema Sine. O curso, que vai até a próxima sexta, 26, está sendo ministrado nas dependências do Horto Municipal, no Centro, e conta com a participação de representantes, além do Sine de Porto Real, de Itatiaia, Resende, Barra do Piraí e Piraí. A secretária de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda (SMDETR), Viviane Gonçalves, recebeu a turma, deu as boas-vindas e frisou que o treinamento é de suma importância para que a qualidade no atendimento seja sempre melhorada e que haja uma ampliação na capacidade de captação de vagas, bem como a integração com os trabalhadores em busca de mercado de trabalho. As responsáveis pelo curso, Mayara Cruz, Denise Gomes e Eliane Lima, explanaram sobre os temas a serem abordados: intermediação e de mão-de-obra, habilitação ao seguro desemprego e qualificação social e profissional.

A Coordenadora da SMDETR, Taís Rodrigues, frisou que os ministradores do treinamento são da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, SETRAB/RJ e o objetivo é capacitar os funcionários para acesso e operação da plataforma Sine. “Ficamos contentes em sediar esse curso e os funcionários do Sine Porto Real estão empenhados em captar as informações necessárias para que possamos prestar um serviço de qualidade e agilidade no atendimento aos nossos trabalhadores” – Afirmou Taís e frisou que um compromisso do Sine Porto Real é sem dúvida todo o auxílio necessário para que os trabalhadores de Porto Real tenham oportunidades de trabalho ampliadas.