Marcelo Cabeleireiro se posiciona contra fechamento de Colégio Militar em Volta Redonda

Deputado protocola ofícios e indicações para Secretaria de Educação e Governo do Estado

Diante da notícia do possível fechamento do Primeiro Colégio do Corpo de Bombeiros Militar de Volta Redonda – I CCBM, por falta de professores do estado, o deputado Marcelo Cabeleireiro enviou ofício para Secretaria estadual de Educação e para o governador Cláudio Castro, além de ter feito uma indicação através da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para evitar que a escola feche as portas.

Inaugurada há dois anos, a unidade representa um vitória da população no campo da educação na região. São 60 alunos aprovados no processo seletivo, que correm o risco de perder esse direito. Conforme previsto no convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Educação, prefeitura e Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a Secretaria ficou responsável por ceder professores, o que não aconteceu.