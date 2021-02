O secretário de Ação Comunitária (Smac), da prefeitura de Volta Redonda, Munir Francisco está internado no Hospital da Unimed, em Volta Redonda, com Covid-19. Munir foi internado na segunda-feira à noite.

Munir, que é irmão do prefeito Antônio Francisco Neto, começou a sentir os primeiros sintomas no final de semana. O estado de saúde do secretário da Smac é bom. Foto: Geraldo Gonçalves