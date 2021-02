Pesquisa socioambiental do MEP será apresentada em seminário

A equipe socioambiental do MEP (Movimento Ética na Política) realizou durante 15 dias (31 de janeiro até 14 de fevereiro) a primeira pesquisa socioambiental utilizando toda metodologia cientifica de pesquisa de campo. Fernando Pinto, doutor em ecologia e coordenador da equipe ambiental, comentou em rede de WhatsApp alguns aspectos da pesquisa e anunciou a data do seminário ‘Ecologia Política’.

– A pesquisa foi coordenada pela professora Dra. Ana Vasconcelos, pesquisadora ligada ao laboratório de sociologia da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), e é também colaboradora no MEP. Os resultados, com mais de 650 respostas dos moradores de todos os bairros de Volta Redonda, traz percepções interessantes para entendermos as demandas ambientais do município. É documento importante e pode ser revertido em políticas públicas. Nossa equipe está trabalhando na sistematização dos resultados, que serão apresentadas no Seminário Ecologia Política, que será realizado no dia 20 de março. Breve daremos notícia do passo a passo de como participar – concluiu o ecólogo.