“Projeto Mais Música” é mais uma opção de lazer no mês de março

Depois de uma semana cansativa de trabalho, nada como começar o fim de semana com uma música para relaxar, um aperitivo gostoso, uma boa companhia e bons papos, não é mesmo? Pensando nisso, o Sider Shopping continua no mês de março com o “Projeto Mais Música”.

São cantores da região trazendo sempre o melhor da música nacional e internacional. As apresentações acontecem sempre aos sábados, na praça de alimentação à partir das 17 horas. Neste mês, o projeto terá a presença da cantora Márcia Gomes, dia 06/03, que será um show especial em comemoração ao Dia das Mulheres com o repertório musical: “As Patroas”, músicas da Marília Mendonça, Maiara e Maraisa.

No dia 13/03, o show fica por conta da banda Pub 77, no dia 20/03, é a vez da cantora Gabi Cantto, e o cantor Renan Fael encerrará as apresentações no dia 27/03. Para quem gosta de curtir uma boa música essa é uma ótima programação. Os shows são gratuitos e a classificação é livre.

Serviço:

O Quê? Projeto Mais Música

Quando? Todos os sábados às 17h

Onde? Na praça de alimentação do Sider Shopping

Shows gratuitos e classificação livre

Shows:

06/03 – Marcia Gomes com um show especial em comemoração ao Dia das Mulheres com o repertório musical “As Patroas” músicas da Marília Mendonça, Maiara e Maraisa.

13/03 – Pub 77

20/03 – Gabi Cantto

27/03 – Renan Fael