Saae-BM divulga classificação final do concurso público

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) divulgou nesta terça-feira, 23, o edital com a classificação final para as vagas de agente de saneamento e auxiliar de serviços gerais. O concurso segue em fase de homologação.

A prova ocorreu nos dias 6 e 7 de fevereiro e os candidatos que alcançaram no mínimo 50 pontos foram aprovados. Temas como construção de rede de esgoto, execução de uma alvenaria de tijolos, serviços de roçada e capina, transporte e carga de materiais diversos foram abordados na prova.

Os resultados finais dos cargos estão disponíveis no site do IBAM: http://www.ibam-concursos.org. br/ Procurar por concurso público – Edital nº 01/2020.