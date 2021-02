VOLTA ÀS AULAS: Barra Mansa faz testagem em massa da Covid-19 em profissionais da educação

Exames rápidos serão realizados até quinta-feira, 25

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa iniciou na tarde desta terça-feira, 23, no CEI (Centro de Educação Integrada) Vieira da Silva, no Centro, a testagem em massa contra o novo Coronavírus em profissionais da educação. A iniciativa é mais uma medida para garantir o retorno seguro das aulas na rede municipal de ensino. Previstas para serem retomadas dia 1º de março, as atividades seguirão uma metodologia de ensino híbrido, combinando os aprendizados em ambientes virtual e presencial. Os exames serão ofertados até a próxima quinta-feira, 25.

Segundo o secretário de Educação, Marcus Vinícius Barros, os testes serão ofertados a todos os profissionais das 68 unidades escolares da rede, um quantitativo aproximado de três mil pessoas. “Hoje, o procedimento foi realizado nos trabalhadores que atuam diretamente na Secretaria de Educação, no prédio do Centro Administrativo. Nesta quarta e quinta-feira, os testes serão efetuados a todos os profissionais do setor de 8 às 17 horas, no CEI, na Rua Cristóvão Leal, 121, Centro”, disse.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, destacou que a iniciativa visa identificar os casos assintomáticos entre os profissionais para garantir uma volta mais segura às aulas presenciais. “Os testes em massa são ferramentas que fortalecem o trabalho de prevenção e combate à Covid-19. Mesmo com o início da aplicação das doses, continuaremos a testagem. O exame rápido é uma das maneiras mais eficazes de evitar a proliferação do vírus e identificar cidadãos infectados”.

OUTRAS MEDIDAS – As aulas presenciais serão retomadas de forma gradativa, respeitando uma ocupação máxima que poderá ser de 50%, 30% e 25%, de acordo com o espaço existente em sala de aula. A rotina escolar, segundo Marcus Vinícius, será permeada pelos protocolos de enfrentamento à Covid-19, estipulados pelo Ministério da Saúde, como o uso obrigatório e sistemático de máscaras de proteção facial, higienização das mãos e distanciamento social. Fotos: Chico de Assis