Volta Redonda vacina mais de 8 mil pessoas contra a Covid-19

Município é o que mais vacinou na Região Sul Fluminense

O município de Volta Redonda ultrapassou a marca de 8 mil doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas, apesar de todas as dificuldades e da escassez de vacinas do plano nacional. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a primeira dose já foi aplicada em 6.855 pessoas, enquanto a segunda dose já beneficiou 1.186 cidadãos. No início da semana, a cidade recebeu 300 novas doses da CoronaVac para ajudar na vacinação dos idosos nesse momento.

No último ranking do Ministério da Saúde divulgado na última segunda-feira, Volta Redonda está entre as cidades que mais vacinaram no estado do Rio, sendo a primeira da Região Sul Fluminense e em quarto lugar entre os 92 municípios. À frente estão três cidades da Região Metropolitana: Rio de Janeiro, Niterói e Nova Iguaçu.

Grupos vacinados

Em Volta Redonda, já foram vacinados idosos com mais de 60 anos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), e cuidadores; profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 na rede pública e privada; profissionais de saúde com mais de 50 anos em atividade; pessoas com deficiência com mais de 18 anos que vivem em residências terapêuticas e trabalhadores dessas instituições.

Também já receberam a vacina, agentes de endemias; profissionais da Vigilância Sanitária e Epidemiológica; profissionais das equipes do “Consultório na Rua”; profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar; profissionais do Serviço de Perícia Médica; profissionais das UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família); funcionários da Funerária e do Cemitério Municipal e estudantes da área de saúde que fazem estágio em pontos de atendimento a pacientes.

Idosos acima de 89 anos

Na última segunda-feira foi iniciada a vacinação contra a Covid-19 em idosos de 89 anos de idade completos. A aplicação da primeira dose em idosos acima dessa faixa etária continua no município, inclusive dos acamados, que estão sendo vacinados em domicílio. Lembrando que são necessárias duas doses dessa vacina para a imunização completa. Após a segunda dose, há um prazo de 15 dias para que a pessoa seja considerada imunizada.

De acordo com a secretaria de Saúde, todas as 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF) estão aplicando a vacina nesses idosos, previamente agendados através do site ou na própria unidade de referência. Além disso, qualquer pessoa com mais de 89 anos, mesmo sem nenhum tipo de agendamento, pode procurar as unidades. Para ser vacinado, nestes casos, basta apresentar CPF e cartão de vacinação. A aplicação da dose ocorre das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. Foto: Geraldo Gonçalves