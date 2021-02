Barra Mansa realiza a campanha Estacionamento Consciente

Iniciativa tem caráter educativo e visa regular o uso das 226 vagas do rotativo no centro comercial do município

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, está desenvolvendo a campanha Estacionamento Consciente. A iniciativa visa regular o uso das vagas do estacionamento rotativo, principalmente na área central do município, seguindo as determinações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo o secretário da Pasta, William Pereira, a campanha foi formatada levando em consideração o respeito às vagas a destinadas às pessoas idosas, deficientes e carga/descarga, o estacionamento de maneira correta a fim de ocupar apenas uma vaga e o estímulo ao uso de meios de transportes alternativos, como bicicletas e patinetes. “Também estamos instruindo os motoristas de veículos grandes a não estacionarem em locais que obstruam a visão de outros condutores, situação que ocorre comumente em esquinas e cruzamento de vias. Outra questão está relacionada à ocupação da vaga por longos períodos durante o dia”, declarou.

William ressaltou ainda que a campanha tem caráter educativo e conta com apoio da Guarda Municipal e da Coordenadoria de Trânsito e Transporte (Coortran). “Dezessete agentes que atuam no rotativo, assim como a Guarda Municipal, estão orientando os condutores de veículos sobre o uso adequado das vagas e fazendo a distribuição de informativos. Durante 10 dias vamos investir nesta operação educativa. Após este período, procederemos com as medidas administrativas cabíveis para cada caso”.

O coordenador do PET (Programa de Educação no Trânsito), inspetor Silva, lembrou que o respeito ao CTB traz entre outros benefícios a fluidez no Tráfego de veículos, gerando conforto e comodidade para motoristas e pedestres.

O uso adequado das vagas também impactará sobre o comércio, já que muitos consumidores deixam de comprar no município em função da dificuldade de vagas no rotativo. Atualmente, o centro comercial de Barra Mansa conta com 226 vagas de estacionamento rotativo. Fotos: Paulo Dimas/Chico de Assis