Deputado Federal Antonio Furtado participa de encontro com Ministro da Infraestrurura

O deputado Federal Antônio Furtado (delegado), o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro participaram nesta segunda-feira, de uma reunião com o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes, em Brasília, no Distrito Federal.

Um dos assuntos em pauta foi à concessão da Rodovia Presidente Dutra, que vai entrar em novo processo de licitação, Foi também sugerido a possibilidade da redução do valor do pedágio na região do Sul Fluminense. A reunião teve também a presença de outros deputados do Estado do Rio de Janeiro.