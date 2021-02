Idosos de Barra Mansa com 84 anos começam a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Vacinação acontece em dois dias seguidos em sistema drive thru, no Parque da Cidade. Na sexta-feira, idosos de 84 anos completos recebem a primeira dose do antígeno e no sábado, pessoas a partir de 90 anos recebem a dose complementar

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa avança na 1ª fase da vacinação contra o novo coronavírus e promove nesta sexta-feira, dia 26, de 8 às 12 horas, a aplicação da primeira dose do imunobiológico em idosos com 84 anos de idade. O procedimento será realizado no Parque da Cidade, em sistema drive thru. Assim sendo, os idosos devem estar no interior do veículo e apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.

O acesso ao Parque será feito pelo portão principal na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1.102, Centro.

SEGUNDA DOSE PARA IDOSOS A PARTIR DE 90 ANOS

No sábado, 27, a Secretaria de Saúde ministrará a dose complementar da vacina em idosos a partir de 90 anos de idade. O procedimento também será em sistema drive thru, no Parque da Cidade de 8 às 12 horas.

Seguindo as mesmas orientações de segurança, os idosos devem estar no interior do veículo, apresentar documento com foto, CPF, comprovante de vacina da primeira dose, cartão do SUS, comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. Fotos: Felipe Vieira