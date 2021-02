Mulher é assaltada no bairro Aterrado, em Volta Redonda

Uma mulher, de 43 anos, foi assaltada na manhã desta quarta-feira (24) no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Ela teve o seu carro roubado na Rua Luiz Alves Pereira.

De acordo com a vítima, ela estava acompanhada de seus dois filhos pequenos, entrando em seu Renault Kwid branco, ano 2021, placa RIY-2G69, quando o bandido, de aproximadamente 50 anos, a abordou. Segundo ela, o criminoso é baixo, pardo e tinha os cabelos raspados. Ele usava camisa laranja, tênis e calça jeans.

A mulher disse na ocorrência que o homem colocou a mão por baixo da camisa, como se tivesse uma arma, e anunciou o roubo. Além do carro, o bandido mandou que ela entregasse o celular, a bolsa com todos os documentos, inclusive do veículo, e três cheques de um banco.

O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade. Qualquer informação deve ser passada ao 190 da Polícia Militar. Fernando Pedrosa/Foco Regional