Porto Real enfrenta o Flamengo, no Rio de Janeiro

A equipe Sociedade Esportiva Porto Real, SEPR, enfrenta em jogo treino a equipe Sub-18 do Flamengo. O jogo, nesta quinta, 25, será realizado no Centro de Treinamento do Evandro, que fica próximo a Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O jogo será realizado às 10h. Segundo o técnico Marco Antônio, Merica, a série de jogos que vêm sendo realizadas têm ajudado a equipe a desenvolver a parte de condicionamento físico. “Treinamos todas terças e quintas no campo do Centro Real, no bairro Jardim Real, o ideal era que pudéssemos realizar treinos diariamente, assim essa condição se desenvolveria mais rapidamente” – Disse Merica, acrescentando que a cada partida a equipe mostra evolução.

“Jogamos contra o sub-20 do Flamengo e agora vamos enfrentar o Sub-18, nossa equipe está muito entusiasmada com os jogos que temos realizado e os atletas estão fazendo muito esforço para adquirir experiência e melhorar a parte técnica, pois todos têm chances de ter destaque e chegar a um clube de expressão estadual e brasileiro” – Disse Merica, convidando os atletas moradores de Porto Real na faixa etária entre 17 e 30 anos a participarem dos treinamentos, que acontecem nas terças e quintas, a partir da 7h, no Centro Real, bairro Jardim Real. “Depois de inscritos os jogadores passam por avaliações técnicas e físicas para integrar o elenco” – finalizou. Foto: Porto Real