Smac convoca para inclusão e atualização do CadÚnico das famílias beneficiárias do BPC/LOAS

Atualização do cadastro segue até o dia 30 de março para manter o benefício da Assistência Social

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Social (Smac), convoca como famílias beneficiárias do BPC / LOAS para inclusão e atualização do CadÚnico (Cadastramento Único). O período de atualização é até o dia 02 de março para quem faz aniversário em novembro, e até o dia 30 de março para os aniversariantes de dezembro.

A Smac alertou que quem não estiver cadastrado terá o benefício cancelado. As famílias podem atualizar os dados na sede da secretaria, no setor do Cadastro Único, ou nos CRAS Vila Brasília e Siderlândia.

Requerido à pandemia, é necessário fazer o agendamento para o atendimento pelos telefones: (24) 3339-9145 ou 3339-9598. O atendimento acontece de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A assistente social Ana Carolina da Silva Carvalho explicou que o CadÚnico é a porta de entrada para os programas sociais do Governo Federal para famílias com até três substitutos, ou até meio salário mínimo per capitos. “O cadastro no CadÚnico precisa ser atualizado de dois em dois anos. Ou quando há mudança no número de integrantes da família, mudança de alteração ou alteração da renda familiar ”, disse. Foto: Geraldo Gonçalves / PMVR